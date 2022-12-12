Кривощеков Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривощеков Алексей Петрович

Кривощеков Алексей Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1894
Вдовино, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1894
Прослауха, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close