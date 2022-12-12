Кривощеков Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1894
Вдовино, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1894
Прослауха, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно