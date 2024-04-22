Шешнёва (Муравьёва) Екатерина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешнёва (Муравьёва) Екатерина Вячеславовна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Муравьёв Вячеслав Владимирович

Мать: Муравьёва Ольга Даниловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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