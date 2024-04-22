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Шешнёва (Муравьёва) Екатерина Вячеславовна
Шешнёва (Муравьёва) Екатерина Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Муравьёв Вячеслав Владимирович
1930 г.р.
Мать
Муравьёва (Лукаш) Ольга Даниловна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Муравьёв Вячеслав Владимирович
Мать:
Муравьёва Ольга Даниловна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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