Коршунова Соломонида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунова Соломонида Васильевна

Коршунова Соломонида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Коршунов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Коршунов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
23.04.1932

Дочь: Коршунова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Коршунов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.