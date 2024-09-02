Коршунова Соломонида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Коршунов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Коршунов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
23.04.1932
Дочь: Коршунова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Коршунов Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно