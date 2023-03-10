Пауков Михаил Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауков Михаил Филатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Филат Петров

Мать: Татьяна Козмина

Рождение ребёнка
10.05.1786

Сын: Пауков Сидор Михайлов

Мать ребёнка: Федора Евсеева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Епифани и округи. | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и округи 1786
Смерть
1828
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