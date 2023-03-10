Пауков Михаил Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Филат Петров
Мать: Татьяна Козмина
Рождение ребёнка
10.05.1786
Мать ребёнка: Федора Евсеева
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Епифани и округи. | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и округи 1786
Смерть
1828