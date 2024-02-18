Лукута Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукута Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова (Лукута) Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеренговая (Лукута) Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зюрина (Лукута) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана