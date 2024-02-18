Лукута Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукута Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лукута (Иваненко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукута Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова (Лукута) Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеренговая (Лукута) Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зюрина (Лукута) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукута Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

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