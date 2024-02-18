Петряков Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряков Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряков Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрякова) Вера Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрякова) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Николай Степаночич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрякова) Дарья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Анатолий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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