Петряков Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряков Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрякова) Вера Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрякова) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Николай Степаночич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрякова) Дарья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Анатолий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно