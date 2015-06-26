Примаков Евгений Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примаков Евгений Максимович

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Место рождения

г. Киев, Украинская ССР

Дата рождения

29.10.1929

Дата смерти

26.06.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1929
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
По 1948
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Смерть
26.06.2015
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2015
Москва, город федерального значения Москва
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