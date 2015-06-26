Примаков Евгений Максимович
Место рожденияг. Киев, Украинская ССР
Дата рождения29.10.1929
Дата смерти26.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1929
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
По 1948
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Смерть
26.06.2015
Место жительства
По 2015