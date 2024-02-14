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Аминов Хасан

Место рождения

д. Халикеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1862

Сын: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Аминов Губайдулла Хасанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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