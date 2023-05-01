Бойцов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.06.1986
Рождение ребёнка
07.04.1987
Дочь: Иванова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Бойцова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1988
Мать ребёнка: Бойцова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
31.01.1990
Сын: Бойцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Бойцова Надежда Михайловна