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Бойцов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.06.1986

Жена: Бойцова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1987

Дочь: Иванова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Бойцова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1988

Сын: Бойцов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бойцова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
31.01.1990

Сын: Бойцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бойцова Надежда Михайловна

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