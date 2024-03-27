Камалетдинов Арифулла
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арифуллова) Зяйняб
Мать ребёнка: Мядиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арифуллов Андержан
Мать ребёнка: Мядиня
Рождение ребёнка
1900
Сын: Арифуллов Осман
Мать ребёнка: Мядиня
Рождение ребёнка
1901
Сын: Арифуллов Умяр
Мать ребёнка: Мядиня
Рождение ребёнка
?.03.1905
Дочь: Минатулина (Арифуллова) Фяйзя
Мать ребёнка: Мядиня
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Арифуллова) Мухлися
Мать ребёнка: Мядиня
Смерть
До 1923