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Камалетдинов Арифулла

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арифуллова) Зяйняб

Мать ребёнка: Мядиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арифуллов Андержан

Мать ребёнка: Мядиня

Рождение ребёнка
1900

Сын: Арифуллов Осман

Мать ребёнка: Мядиня

Рождение ребёнка
1901

Сын: Арифуллов Умяр

Мать ребёнка: Мядиня

Рождение ребёнка
?.03.1905

Дочь: Минатулина (Арифуллова) Фяйзя

Мать ребёнка: Мядиня

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Арифуллова) Мухлися

Мать ребёнка: Мядиня

Смерть
До 1923

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