Николаева (Нечуйкина) Надежда Михайловна
Место рожденияДеревня Досугово, Монастырщенский район,Смоленская область
Дата рождения18.07.1926
Дата смерти11.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1926
Бракосочетание
?.07.1950
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.07.1950
Сын: Николаев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Николаев (Кузнецов) Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1960
Дочь: Московкина (Николаева) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Николаев (Кузнецов) Алексей Николаевич
Смерть
11.10.2022