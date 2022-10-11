Николаева (Нечуйкина) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Нечуйкина) Надежда Михайловна

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Место рождения

Деревня Досугово, Монастырщенский район,Смоленская область

Дата рождения

18.07.1926

Дата смерти

11.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1926

Отец: Нечуйкин Михаил Анисимович

Мать: Нечуйкина (Сычева) Елизавета Ксенофонтовна

Бракосочетание
?.07.1950

Муж: Николаев (Кузнецов) Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.07.1950

Сын: Николаев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Николаев (Кузнецов) Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
05.03.1960

Дочь: Московкина (Николаева) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Николаев (Кузнецов) Алексей Николаевич

Смерть
11.10.2022

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