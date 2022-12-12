Курошев Венедикт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курошев Венедикт

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Место рождения

Кощино-1, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кощино-1, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Лапицкая Агафья Венедиктовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курошев Роман Венедиктович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кощино-1, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курошев Михаил Венедиктович

Мать ребёнка: не указана

Кощино-1, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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