Курошев Венедикт
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Лапицкая Агафья Венедиктовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курошев Роман Венедиктович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курошев Михаил Венедиктович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно