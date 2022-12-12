Казин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно