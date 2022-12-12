Романова Евдокия Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Романов Роман
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Романов Роман
Рождение ребёнка
1923
Сын: Романов Василий Романович
Отец ребёнка: Романов Роман
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно