Романова Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Евдокия Тихоновна

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Место рождения

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Романов Иван Романович

Отец ребёнка: Романов Роман

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Романов Семен Романович

Отец ребёнка: Романов Роман

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Романов Василий Романович

Отец ребёнка: Романов Роман

Студенец, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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