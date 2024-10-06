Исачкина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исачкина Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина (Исачкина) Вера

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова (Исачкина) Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябцева (Исачкина) Лидия

Отец ребёнка: не указан

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