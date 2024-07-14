Новиков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балаково, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1982
Дочь: Краско Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Новикова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
31.08.1984
Дочь: Моисеева Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Новикова Валентина Федоровна