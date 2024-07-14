Новиков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Валентина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Балаково, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1982

Дочь: Краско Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Новикова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
31.08.1984

Дочь: Моисеева Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Новикова Валентина Федоровна

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