Блинова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1903 ст.
Сын: Блинов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Блинов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Блинов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Блинов Алексей Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно