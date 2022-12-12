Блинова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Анна Васильевна

Блинова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1903 ст.

Сын: Блинов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Блинов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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