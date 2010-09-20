Михеев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1948

Дата смерти

20.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Валентина (Краснова)

Рождение ребёнка
18.10.1970

Сын: Михеев Александр

Мать ребёнка: Михеева Валентина (Краснова)

Рождение ребёнка
28.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Валентина (Краснова)

Смерть
20.09.2010

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