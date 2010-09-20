Михеев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1948
Дата смерти20.09.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1970
Сын: Михеев Александр
Мать ребёнка: Михеева Валентина (Краснова)
Рождение ребёнка
28.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Валентина (Краснова)
Смерть
20.09.2010