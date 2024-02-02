Барышникова (Тудеерова) Александра Гаврилова
Место рожденияс.Городище, Држжановского района
Дата рождения05.03.1883
Дата смерти10.09.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1904
Сын: Барышников Василий Семенович
Отец ребёнка: Барышников Семен Осипович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Барышников Максим Семенович
Отец ребёнка: Барышников Семен Осипович
Рождение ребёнка
02.04.1914
Сын: Барышников Георгий Семенович
Отец ребёнка: Барышников Семен Осипович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Барышников Петр Семенович
Отец ребёнка: Барышников Семен Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1942
Верхние Тимерсяны
Похороны
Неизвестно
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область