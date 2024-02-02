Барышникова (Тудеерова) Александра Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышникова (Тудеерова) Александра Гаврилова

Место рождения

с.Городище, Држжановского района

Дата рождения

05.03.1883

Дата смерти

10.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Городище, Држжановского района
Рождение ребёнка
07.04.1904

Сын: Барышников Василий Семенович

Отец ребёнка: Барышников Семен Осипович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Барышников Максим Семенович

Отец ребёнка: Барышников Семен Осипович

Рождение ребёнка
02.04.1914

Сын: Барышников Георгий Семенович

Отец ребёнка: Барышников Семен Осипович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Барышников Петр Семенович

Отец ребёнка: Барышников Семен Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Семен Осипович

Смерть
10.09.1942
Верхние Тимерсяны
Похороны
Неизвестно
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
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