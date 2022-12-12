Санжара (Маковецкая) Татиана Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санжара (Маковецкая) Татиана Максимова

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

25.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Маковецкий Максим Иванов

Мать: Маковецкая Мария Корнеева

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
19.05.1852

Муж: Санжара Даниил Романов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Санжара Фёдор Даниилов

Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
15.10.1855

Дочь: Параскева Даниилова

Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Шевченко Анна Даниилова

Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.01.1861

Дочь: Мелания Даниилова

Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
16.03.1869

Дочь: Дарья Данилова

Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
25.01.1895
Родниковка, Кіровоградська область
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