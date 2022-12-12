Санжара (Маковецкая) Татиана Максимова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти25.01.1895
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
19.05.1852
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов
Рождение ребёнка
15.10.1855
Дочь: Параскева Даниилова
Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Шевченко Анна Даниилова
Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов
Рождение ребёнка
14.01.1861
Дочь: Мелания Даниилова
Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов
Рождение ребёнка
16.03.1869
Дочь: Дарья Данилова
Отец ребёнка: Санжара Даниил Романов
Смерть
25.01.1895