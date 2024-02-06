Толоконникова (Каминская) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоконникова (Каминская) Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.2000

Дочь: Толоконникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.2002

Дочь: Толоконникова Ксения Ивановна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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