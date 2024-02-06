Толоконникова (Каминская) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.2000
Дочь: Толоконникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.2002
Дочь: Толоконникова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности