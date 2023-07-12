(Зайцева) Наталия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Исаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Исаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Исаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
?.08.1907
Сын: Исаев Петр Иванович
Отец ребёнка: Исаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Исаев Семен Иванович
Отец ребёнка: Исаев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно