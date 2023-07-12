(Зайцева) Наталия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) Наталия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Исаев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Исаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Исаев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
?.08.1907

Сын: Исаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Исаев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Исаев Семен Иванович

Отец ребёнка: Исаев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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