Вершинина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1896
Дата смерти12.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1911
Дочь: Вершинина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вершинин Евгений Федорович
Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович
Рождение ребёнка
30.12.1924
Сын: Вершинин Николай Федорович
Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович
Рождение ребёнка
21.11.1926
Сын: Вершинин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Вершинина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович
Рождение ребёнка
25.04.1933
Дочь: Южакова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович
Рождение ребёнка
14.04.1936
Сын: Вершинин Евгений Федорович
Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович
Рождение ребёнка
20.08.1938
Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1976