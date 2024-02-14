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Вершинина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1896

Дата смерти

12.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1911

Дочь: Вершинина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Вершинин Евгений Федорович

Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович

Рождение ребёнка
30.12.1924

Сын: Вершинин Николай Федорович

Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович

Рождение ребёнка
21.11.1926

Сын: Вершинин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Вершинина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович

Рождение ребёнка
25.04.1933

Дочь: Южакова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович

Рождение ребёнка
14.04.1936

Сын: Вершинин Евгений Федорович

Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович

Рождение ребёнка
20.08.1938

Сын: Вершинин Иван Федорович

Отец ребёнка: Вершинин Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Петр Степанович

Смерть
12.12.1976
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