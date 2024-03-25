(Морозова) Анна? Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Анна? Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1925 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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