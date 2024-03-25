(Морозова) Анна? Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Василий
Рождение ребёнка
1924
Сын: ?
Рождение ребёнка
1925
Сын: ?
Место жительства
Неизвестно
Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург