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Мустаев Гилязетдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гайнетдинов Мингазетдин

Мать: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мустаев Асхат Гилязович

Мать ребёнка: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляндам Гилязетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халима Гилязетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файзуллина Зайнаб Гилязетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатыйма Гилязетдиновна

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Адип Гилязетдинович

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Гумер Гилязетдинович

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Сает Гилязетдинович

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустаев Хажиахмет Гилязетдинович

Мать ребёнка: не указана

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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