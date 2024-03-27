Мустаев Гилязетдин
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гайнетдинов Мингазетдин
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1898
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляндам Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халима Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файзуллина Зайнаб Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатыйма Гилязетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Адип Гилязетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Гумер Гилязетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Сает Гилязетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Хажиахмет Гилязетдинович
Смерть
Неизвестно