Сорокина (Цацыпрова) Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Цацыпрова) Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

11.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Сорокин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.1919

Сын: Сорокин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.05.1922

Дочь: Сорокина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Киселева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Сорокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович

Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Иванович

Смерть
11.10.1953
Россия
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