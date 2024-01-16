Сорокина (Цацыпрова) Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти11.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.10.1916
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1919
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1922
Дочь: Сорокина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Киселева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Рождение ребёнка
08.01.1933
Отец ребёнка: Сорокин Иван Иванович
Рязанская обл., Спасский р-он, д. Чевкино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1953
Россия