Лещенко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982

Отец: Лещенко Иван Иванович

Мать: Лещенко Галина Егоровна

Рождение ребёнка
20.08.2007

Сын: Лещенко Денис Александрович

Мать ребёнка: Лещенко Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
25.06.2011

Сын: Лещенко Максим Александрович

Мать ребёнка: Лещенко Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещенко Ольга Викторовна

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