Лещенко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982
Отец: Лещенко Иван Иванович
Мать: Лещенко Галина Егоровна
Рождение ребёнка
20.08.2007
Сын: Лещенко Денис Александрович
Мать ребёнка: Лещенко Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
25.06.2011
Сын: Лещенко Максим Александрович
Мать ребёнка: Лещенко Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лещенко Ольга Викторовна