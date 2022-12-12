Афонина (Дорожкина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонина (Дорожкина) Наталья Николаевна

Афонина (Дорожкина) Наталья Николаевна

avatar

Место рождения

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1957

Отец: Тупикин Николай Григорьевич

Мать: Дорожкина Нина Григорьевна

Давыдово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Афонина Люся

Отец ребёнка: Афонин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.12.1980

Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Афонин Владимир Николаевич

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Владимир Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close