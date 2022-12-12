Афонина (Дорожкина) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1957
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Афонина Люся
Отец ребёнка: Афонин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1980
Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Афонин Владимир Николаевич
Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Владимир Николаевич