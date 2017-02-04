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Борисов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1923

Дата смерти

04.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923

Отец: Борисов Иван Дмитриевич

Мать: Борисова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1948

Сын: Борисов Николай

Мать ребёнка: Борисова Клавдия

Рождение ребёнка
29.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Клавдия

Рождение ребёнка
28.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Клавдия

Рождение ребёнка
24.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Клавдия

Смерть
04.02.2017
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