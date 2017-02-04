Борисов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1923
Дата смерти04.02.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923
Отец: Борисов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.01.1948
Сын: Борисов Николай
Мать ребёнка: Борисова Клавдия
Рождение ребёнка
29.01.1950
Рождение ребёнка
28.06.1953
Рождение ребёнка
24.02.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Клавдия
Смерть
04.02.2017