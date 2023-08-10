Столбов Петр Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Столбов Ларион Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Столбова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Столбова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно