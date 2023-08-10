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Столбов Петр Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Столбов Ларион Саввич

Мать: Столбова Дарья Косминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Столбов Василий Петрович

Мать ребёнка: Столбова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Столбов Иван Петрович

Мать ребёнка: Столбова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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