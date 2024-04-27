Пятаченко Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1939
Дата смерти25.08.1993
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939
Отец: Пятаченко Георгий Викторович
Мать: Полетаева Анна
Рождение ребёнка
25.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никанорова Наталья Федоровна
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
25.08.1993