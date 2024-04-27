Пятаченко Владимир Георгиевич 20.04.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пятаченко Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1939

Дата смерти

25.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939

Отец: Пятаченко Георгий Викторович

Мать: Полетаева Анна

Рождение ребёнка
25.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никанорова Наталья Федоровна

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
25.08.1993

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