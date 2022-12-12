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Василенко Инна Олеговна
Василенко Инна Олеговна
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Место рождения
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
Дата рождения
24.11.1971
Пол
Женский
Отец
Василенко Олег Алексеевич
1941 г.р.
Мать
Василенко Галина Николаевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1971
Отец:
Василенко Олег Алексеевич
Мать:
Василенко Галина Николаевна
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
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