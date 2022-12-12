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Василенко Инна Олеговна

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Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

24.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1971

Отец: Василенко Олег Алексеевич

Мать: Василенко Галина Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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