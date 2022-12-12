Шевнина Наталья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Шевнина Семена Анисимовича
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно