Pruna Laur
Место рожденияSönurm, Kose-Uuemõisa
Дата рождения23.05.1736
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.12.1760
Жена: Anno
Рождение ребёнка
31.12.1761
Сын: Tehve Juhan
Мать ребёнка: Anno
Рождение ребёнка
11.08.1764
Сын: Pruna Laur
Мать ребёнка: Anno
Рождение ребёнка
10.04.1769
Дочь: Kadaka Sauna Juhani (Pruna Lauri) Kert
Мать ребёнка: Anno
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Redo (Pruna) Mari
Мать ребёнка: Anno
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Teppan Jaak
Мать ребёнка: Anno
Рождение ребёнка
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Pruna Lauri Hans
Мать ребёнка: Anno
Смерть
1804