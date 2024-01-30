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Pruna Laur

Место рождения

Sönurm, Kose-Uuemõisa

Дата рождения

23.05.1736

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

1761 г.р.
1764 г.р.
1769 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.12.1760

Жена: Anno

Рождение ребёнка
31.12.1761

Сын: Tehve Juhan

Мать ребёнка: Anno

Рождение ребёнка
11.08.1764

Сын: Pruna Laur

Мать ребёнка: Anno

Рождение ребёнка
10.04.1769

Дочь: Kadaka Sauna Juhani (Pruna Lauri) Kert

Мать ребёнка: Anno

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Redo (Pruna) Mari

Мать ребёнка: Anno

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Teppan Jaak

Мать ребёнка: Anno

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Hans

Мать ребёнка: Anno

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Pruna Lauri Hans

Мать ребёнка: Anno

Смерть
1804

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