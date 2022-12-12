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Окнов Михаил Михайлович

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Место рождения

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Окнова Праскева Михайловна

Мать ребёнка: Окнова Анастасия Максимовна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Окнов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Окнова Анастасия Максимовна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Окнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Окнова Анастасия Максимовна

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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