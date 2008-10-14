Медведев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Дмитрий Ильич

Мать: Агафонова Ольга Филлиповна

Рождение ребёнка
25.11.1987

Дочь: Медведева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
11.05.1990

Дочь: Медведева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
14.10.2008
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