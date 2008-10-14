Медведев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.10.2008
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
25.11.1987
Дочь: Медведева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
11.05.1990
Дочь: Медведева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
14.10.2008