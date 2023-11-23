Феодора Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодора Петрова

Феодора Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сотемский Петр Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Сотемский Петр Петрович (1759 — ?) Родился в семье дьякона села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1772 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил пономарем в том же селе. В 17... Показать все
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Сергей Петрович (1775 - ?) Родился в семье священника села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1784 года обучался в семинарии. В 1796 году рукоположен во священника к Спасской церкви села К... Показать все
Смерть
Неизвестно

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