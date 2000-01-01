Баташева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баташева Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1942
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