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Башилов Антон Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Башилов Феодор Лаврентьев

Мать: Башилова Дарья Борисова

Бракосочетание
03.11.1839

Жена: Башилова Наталья Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 год... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Башилов Иосиф Антонов

Мать ребёнка: Башилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Антонова

Мать ребёнка: Васса Павлова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Башилов Георгий Антонов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Башилов Степан Антонов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно
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