Башилов Антон Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Башилов Феодор Лаврентьев
Мать: Башилова Дарья Борисова
Бракосочетание
03.11.1839
Жена: Башилова Наталья Иванова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 год... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Башилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Антонова
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Васса Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Неизвестно