Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Назаров Максим Юрьевич
Назаров Максим Юрьевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Красногорск
, Красногорск, Московская область
Дата рождения
02.12.1972
Пол
Мужской
Отец
Назаров Юрий Алексеевич
1933 г.р.
Мать
Назарова (Смирнова) Алевтина Петровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1972
Отец:
Назаров Юрий Алексеевич
Мать:
Назарова Алевтина Петровна
Красногорск
, Красногорск, Московская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия