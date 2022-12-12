Воробьева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Воробьев Дмитрий Никитович
Отец ребёнка: Воробьев Никита Дмитриевич
Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1941
Сын: Воробьев Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Никитович
Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно