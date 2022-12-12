Воробьева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Воробьев Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Воробьев Никита Дмитриевич

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1941

Сын: Воробьев Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Воробьев Дмитрий Никитович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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