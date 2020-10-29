Захаров Анатолий Викентьевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1939
Дата смерти29.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1939
Рождение ребёнка
05.01.1957
Сын: Захаров (Денисов) Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Денисов Александра Александра
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.09.1961
Дочь: Бражникова (Захарова) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Захарова (Кривоногова) Людмила Ивановна
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.10.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург