Захаров Анатолий Викентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Анатолий Викентьевич

Захаров Анатолий Викентьевич

avatar

Место рождения

Новая Шемурша, Шемуршинский район, Чувашская Республика

Дата рождения

02.11.1939

Дата смерти

29.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1939

Отец: Захаров Викентий Дмитриевич

Мать: Захарова (Кучукова) София Алексеевна

Новая Шемурша, Шемуршинский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Захаров (Денисов) Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Денисов Александра Александра

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.09.1961

Дочь: Бражникова (Захарова) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Захарова (Кривоногова) Людмила Ивановна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.10.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.