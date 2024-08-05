Клеопатра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеопатра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лебедев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1833

Дочь: Харитина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1835

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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