Клеопатра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лебедев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1833
Дочь: Харитина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1835
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно