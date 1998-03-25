Фомина (Ромахина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Ромахина) Анна

Место рождения

Китай, г. Харбин

Дата рождения

24.03.1917

Дата смерти

25.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1917

Отец: Ромахина ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.05.1940

Дочь: Демидова (Фомина) Галина

Отец ребёнка: Фомин Тихон

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1945

Дочь: Просолова (Фомина) Наталия

Отец ребёнка: Фомин Тихон

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.06.1948

Дочь: Кречина (Фомина) Лариса

Отец ребёнка: Фомин Тихон

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
25.03.1998
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Металлург

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