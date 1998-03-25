Фомина (Ромахина) Анна
Место рожденияКитай, г. Харбин
Дата рождения24.03.1917
Дата смерти25.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1917
Отец: Ромахина ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.05.1940
Дочь: Демидова (Фомина) Галина
Отец ребёнка: Фомин Тихон
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1945
Дочь: Просолова (Фомина) Наталия
Отец ребёнка: Фомин Тихон
Рождение ребёнка
22.06.1948
Дочь: Кречина (Фомина) Лариса
Отец ребёнка: Фомин Тихон
Смерть
25.03.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Металлург