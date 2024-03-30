Чалая (Пешко) Евдокия Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалая (Пешко) Евдокия Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Пешко Симеон Дамианов

Мать: Пешко Матрона Иоаннова

Рождение ребёнка
07.01.1794

Дочь: Чалая Анисия Афанасиева

Отец ребёнка: Чалый Афанасий Терентиев

Рождение ребёнка
13.08.1796

Сын: Чалый Лаврентий Афанасиев

Отец ребёнка: Чалый Афанасий Терентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалый Афанасий Терентиев

Смерть
Неизвестно
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