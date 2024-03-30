Чалая (Пешко) Евдокия Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Пешко Симеон Дамианов
Мать: Пешко Матрона Иоаннова
Рождение ребёнка
07.01.1794
Дочь: Чалая Анисия Афанасиева
Отец ребёнка: Чалый Афанасий Терентиев
Рождение ребёнка
13.08.1796
Сын: Чалый Лаврентий Афанасиев
Отец ребёнка: Чалый Афанасий Терентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно