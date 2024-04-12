Дорохов Игнат Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Игнат Герасимович

Место рождения

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дорохов Герасим Иванович

Мать: Дорохова Екатерина Антоновна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дорохова Прасковья Игнатовна

Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Дорохов Семен Игнатович

Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дорохова Елена Игнатовна

Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дорохова Александра Игнатовна

Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Дорохов Михаил Игнатович

Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дорохов Иван Игнатович

Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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