Дорохов Игнат Герасимович
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дорохова Прасковья Игнатовна
Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дорохова Елена Игнатовна
Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дорохова Александра Игнатовна
Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Дорохова Евдокия Косьмина
Работа или профессия
Неизвестно