Тарасова (Милёшина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Милёшина) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1913

Дата смерти

30.01.2000

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.
1948 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Степан

Рождение ребёнка
23.12.1945

Сын: Тарасов Анатолий

Отец ребёнка: Тарасов Степан

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Давыдова Лидия

Отец ребёнка: Тарасов Степан

Смерть
30.01.2000
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