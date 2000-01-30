Тарасова (Милёшина) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1913
Дата смерти30.01.2000
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Степан
Рождение ребёнка
23.12.1945
Сын: Тарасов Анатолий
Отец ребёнка: Тарасов Степан
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Давыдова Лидия
Отец ребёнка: Тарасов Степан
Смерть
30.01.2000