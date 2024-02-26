Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1655

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1675 г.р.
Около 1690 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655

Отец: Отец Ивана И Евдокима

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Никита Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Савелий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1719

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