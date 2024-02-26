Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1655
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655
Отец: Отец Ивана И Евдокима
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Никита Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Савелий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719