Раца Онуфрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиМежду 1859 и 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Раца Василий
Мать: Раца Феодосия
Место жительства
С 1790
Крещение
1790
Гражданство
С 1790
Россия
Работа или профессия
С 1790
Крепостной помещичий крестьянин
Бракосочетание
Между 1820 и 1827
Жена: Раца Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Скрикуляк Василиса Онуфриевна
Мать ребёнка: Раца Анна Петровна
Смерть
Между 1859 и 1873
Похороны
После 1859