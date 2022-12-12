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Раца Онуфрий Васильевич

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Между 1859 и 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Раца Василий

Мать: Раца Феодосия

Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
С 1790
Новоселица, Чернівецька область
Крещение
1790
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1790
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Работа или профессия
С 1790
Новоселица, Чернівецька область
Крепостной помещичий крестьянин
Бракосочетание
Между 1820 и 1827

Жена: Раца Анна Петровна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Скрикуляк Василиса Онуфриевна

Мать ребёнка: Раца Анна Петровна

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Между 1859 и 1873
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
После 1859
Новоселица, Чернівецька область
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