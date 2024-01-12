Иенике Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Иванова Валерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иенике Вячеслав Дмитриевич
Мать ребёнка: Иенике Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иенике Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Иенике Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иенике Татьяна Владимировна