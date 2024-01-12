Иенике Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иенике Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Иванова Валерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иенике Вячеслав Дмитриевич

Мать ребёнка: Иенике Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иенике Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Иенике Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иенике Татьяна Владимировна

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